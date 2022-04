CENSO 2022

Faltan 32 días para que los censistas visiten los hogares de todos los argentinos.



Para ganar tiempo, y no hacérselo perder al censista, se recomienda contestar las preguntas de manera digital, para que cuando les toquen la puerta, sólo tener que darle un código, y de esta manera dar por finalizada la obligación.

Recuerden que hasta que no sean visitados, NO PUEDEN MOVERSE DE SUS CASAS.

A continuación, les compartimos el link para comenzar a llenar la encuesta de hogares.

https://digital.censo.gob.ar/#/

