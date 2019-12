Cientos de entidades intermedias acompañaron a Emir Félix en su jura como intendente

Emir Félix asumió su último mandato como intendente, con el gran objetivo de “seguir sosteniendo las políticas públicas que transforman y mejoran la calidad de vida de los vecinos, y de convertir a San Rafael en la ciudad más linda del país».

La sesión fue presidida por Andrea Mataccota, quien le tomó juramento a Félix.



Cientos de representantes de entidades intermedias, clubes, iglesias, profesionales médicos, asociaciones, ruralistas, empresarios, comerciantes, uniones vecinales y centros de jubilados, lo acompañaron en el acto protocolar que tuvo lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones. A todos ellos les dedicó importantes párrafos de su discurso, que no leyó, y que tuvo una duración de 22 minutos.

«Las 700 entidades intermedias que tiene el departamento son las que nos acompañan y nos dan fortaleza para avanzar, soñar y proyectar el San Rafael que tenemos por delante», precisó.

En el salón principal del Centro de Congresos y Exposiciones estuvieron la Senadora Nacional Anabel Fernández Sagasti, el Diputado Nacional Omar Félix, la intendenta de Santa Rosa Flor Destéfanis y los jefes comunales de Tunuyán, Martín Aveiro y de Lavalle Roberto Righi. En primera fila se ubicaron también los enviados del Gobierno Provincial: la Ministra de Cultura y Turismo (Mariana Juri), de Infraestructura (Mario Isgro), y de Gobierno (Víctor Ibáñez).

Al verse desbordado de público el recinto -con capacidad para más de 1.000 personas sentadas- se habilitó otro salón con pantalla, mientras que muchos optaron por escuchar el discurso desde el exterior del predio.

“Inicio formalmente mi tercer mandato recordando que yo no tuve problema de herencia, porque recibí un municipio que había resuelto los problemas estructurales de la Ciudad. Eso nos permitió avanzar en obras de urbanismo y en el desarrollo de nuestro San Rafael”, reseñó.

Añadió que lo acompaña diariamente un equipo de mujeres y hombres «que nunca se cansa, que no tiene ni sábados ni domingos, y concejales y legisladores a los que convoco cualquier día y a cualquier hora, y todos concurren, sin quejas y me dan todo su apoyo».

Emir Félix hizo referencia a la difícil situación económica que atraviesa el país. «Tengo una expectativa muy grande de que la macro economía mejore de la mano del nuevo presidente, porque el municipio ha sentido la caída notable de la recaudación en estos últimos cuatro años”. Planteó además que “si queremos ser una sociedad mejor, no podemos ser insensibles con los que la están pasando mal”.

Respecto a la obra pública y a los servicios, destacó las 1.676 cuadras de asfalto y los 172.000 metros de redes de agua potable que hizo su gestión sólo en los últimos cuatro años. Sin promesas, afirmó que el plan comunal de separación domiciliaria de plásticos, cartones y papeles llega hoy a 17 mil hogares de barrios y distritos y «queremos que abarque las 50 mil que existen en San Rafael”.

En otro párrafo de su discurso, auguró una relación virtuosa con el nuevo Gobernador Rodolfo Suárez, «para consensuar políticas públicas y de infraestructura que beneficien a los sanrafaelinos».

Dirigiéndose a Mario Isgró aseguró: «Le vamos a pedir tantas cosas ministros, si usted supiera todo lo que le vamos a pedir».

Añadió que «redoblaremos el compromiso con eficiencia, en equipo, mirando al futuro y tratando de superarnos día a día. Es un gran orgullo que me hayan elegido nuevamente para ser el Intendente de mi pueblo, siempre he querido estar en este lugar para transformar San Rafael. Lo estamos logrando junto a cada uno de los vecinos. No me canso de hacer lo que me apasiona. A los sanrafaelinos les digo que cuenten con este servidor público que no va a aflojar ni un minuto, que tengo más fuerza que nunca y que no me canso de hacer lo que me apasiona».

Cerró expresando que «San Rafael tiene que ser la mejor ciudad del país, que me perdonen los intendentes que están aquí presentes, también son muy lindas sus ciudades. Yo quiero un San Rafael donde todos nos sintamos orgullosos».

