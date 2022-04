CIRUGÍAS EN EL SCHESTAKOW: DESCARGO DE LOS ANESTESISTAS

Tras la publicación que hiciéramos este ayer, los médicos anestesiólogos Federados que prestan servicio en San Rafael, nos enviaron una nota, con los siguientes párrafos salientes:



– Carecemos, al igual que colegas de otras especialidades, de honorarios dignos; no tenemos ningún tipo de beneficio, ya sea Obras Social, ART, jubilación, vacaciones, etc, a diferencia de los colegas nombrados (solamente 4 anestesiólogos).

– Durante el 2020, en plena PANDEMIA, el personal de salud NO RECIBIÓ NINGÚN TIPO DE AUMENTO, y en las paritarias 2021 quedaron fuera del aumento del 40% escalonado.

– Este es el motivo de las que no haya cirugías programadas, habiendo una lista de espera de más de 1200 personas, sólo en el servicio de Cirugía Htal. Shestakow.

– Hay falta de INTERÉS DE LAS AUTORIDADES MINISTERIALES de dialogar y destrabar el conflicto.

– Hemos sido agraviados y perseguidos por las autoridades Hospitalarias y del Ministerio, incluso por colegas de otras especialidades, a pesar de estar en nuestra misma situación (Obstetras, Intensivistas, Neonatólogos, Traumatólogos, Clínicos y de Guardia).

– Destacamos que es nuestra firme intención desempeñar nuestra especialidad en dicho nosocomio, pero NO a costa de PERDER NUESTRA DIGNIDAD.

– Ojalá las autoridades NOS CONVOQUEN AL DIÁLOGO.

El comunicado está firmado por: Daniel Alaimo, Claudio Caston, Valentin Lafargue, Naldo Lagiglia, Pablo García, Adelquis Morales, Valentin Juri, Jaime Calla, Omar Carayol y Laura Abadía.

