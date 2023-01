El viernes te lo contamos, y hoy te lo mostramos.

Menores que no llegan a los 10 años al mando de estos vehículos a motor, algunos de gran cilindrada.

El club prohíbe que manejen menores de 18 años dentro del barrio (y así lo señalan los carteles), pero no lo controlan…

Si las autoridades de la institución no toman medidas, hay “tragedia en puerta”.

