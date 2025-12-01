CON ACCESO LIBRE, VERÓNICA CANGEMI VUELVE A SAN RAFAEL PARA UN IMPERDIBLE CONCIERTO CON LA ORQUESTA BARROCA ARGENTINA

El próximo fin de semana, San Rafael volverá a recibir a una de las máximas exponentes de la música clásica argentina: Verónica Cangemi, que protagonizará un imperdible concierto acompañada de la Orquesta Barroca Argentina.

El destacado espectáculo cultural se desarrollará el próximo domingo 7 de diciembre (víspera de feriado) a las 20 horas en el teatro Roma y la entrada será libre y gratuita. El evento cuenta con el apoyo de la Universidad de Congreso.

La soprano regresa a nuestro departamento junto a la Orquesta Barroca Argentina que ella misma fundó y dirige. El conjunto reúne a instrumentistas especializados en estilo barroco y se ha consolidado como una referencia regional gracias a sus actuaciones en escenarios nacionales e internacionales, donde ofrece versiones actuales y cuidadosamente elaboradas de compositores como Bach, Vivaldi y Händel.

Como directora artística, Cangemi lidera además proyectos formativos, iniciativas destinadas a jóvenes músicos y producciones sinfónico-corales que profundizan el vínculo entre la música antigua y nuevos públicos.

