CONCEJO DELIBERANTE: LOS TEMAS TRATADOS EN LA SESIÓN DE ESTA MAÑANA

1) Pedido de informe a la Secretaría de Obras públicas sobre la Plaza «Julio RUIZ», ubicada en Atuel Norte (Bloque UCR-FCM)

2) Pedido de informe al Secretario de Hacienda s/Ordenanza 15.077, del Programa Asistencia de Mitigación de Contingencias Climáticas, lucha antigranizo (Bloque UCR-FCM)

3) Pedido de informe al Intendente sobre Reunión Pública realizada para tratar la continuidad del «Programa de Lucha Antigranizo» (Bloque UCR-FCM)

4) Pedido de informe a la Secretaría de Obras Públicas sobre residuos y escombros en diferentes zonas de San Rafael (Adrian Reche – UCR-FCM)

5) Pedido de informe al Director de Cultura, sobre contratación del artista Rusherking para el acto de cierre del «135° aniversario de Monte Comán» (Leo Yapur – UCR-FCM)

6) Pedido de informe sobre habilitación a playa de estacionamiento (Martín Antolín – PL)

7) Expte. caratulado «Instituto Provincial de la Vivienda» sobre Donación sin Cargo

8) El HCD reitera pedido efectuado en Declaración º3579/24, donde se solicita al EMETUR que informe sobre la situación legal y jurídica de los inmuebles del barrio situado en el Dique Agua del Toro (Mariano Cámara – PJ)

9) Imponer con el nombre de “Justo Rufino GUERRERO”, ex combatiente de Malvinas, a la plazoleta del Barrio Virgen del Lago, de Cuadro Nacional (Mariano Cámara – PJ)

10) Declarar de Interés Municipal el 25° Aniversario del Colegio P-222 “Proyectar” (Samuel Barcudi – PJ)

11) El municipio instalará un reductor de velocidad RD 1000-HD, sobre la

sobre Av. Roca, entre calles El Pehuenche y Rufino Ortega (Nahuel Arscone – PJ)

12) Expte. caratulado «CAMPI Juan Marcos, sobre donación sin Cargo».

13) Expte. caratulado «MARTÍNEZ Eduardo sobre donación sin Cargo»

14) Expte. caratulado «SALVADOR Jorge Guillermo, sobre donación sin Cargo»

15) Expte. caratulado «Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Reconstrucción de Expte. 18996-S-24» (Servidumbre de Electroducto Calle El Moro, Cuadro Benegas).

16) Expte. caratulado «Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Púbicos, s/ Proyecto de Ordenanza 14536/23» (Afectación de Uso y Dominio Público de Calles y Callejones del Barrio Isla Río Diamante).

17) Expte. caratulado «Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, ref. a Eximición de canon de alquiler del Centro Cultural San Rafael del Diamante»

18) Expte. caratulado «Secretario de Gobierno, s/Proyecto de Ordenanza, ref. a Eximición de canon de alquiler Centro Cultural San Rafael del Diamante, para el evento denominado: Elección Flor de la Tradición»

19) Expte. caratulado «Agrupación Social y Cultural de la 3º Edad: Nuevo Amanecer, sobre Condonación y Eximición Tasas Propiedad Raíz y Comercio e Industria»

20) Expte. caratulado «SÁNCHEZ Orlando Eulalio, s/Renuncia y Liquidación Final»

