CONCEJO DELIBERANTE: LOS TEMAS TRATADOS EN LA ÚLTIMA SESIÓN

1) Pedido de Informe al Intendente Municipal, s/Bono de $40.000 otorgado a los empleados municipales (Bloque UCR-FCM).

2) Pedido de Informe a la Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Entrega y control de contenedores de residuos urbanos (Concejal GIORDANO Romina, del Bloque UCR-FCM).

3) Facultar al Municipio a colocar dispositivos y cartelería de reducción de velocidad en Calle Alsina, en tramo comprendido entre Calle Canadá y Av. Rawson (Bloque UCR-FCM).

4) El HCD expresa su «Repudio» a la decisión del Gobierno Nacional de eliminar a San Rafael del régimen de la Zona Fría, en las tarifas de gas natural (Concejal BARCUDI Samuel, del Bloque PJ).

5) Declarar de Interés Municipal la 15º Edición del Torneo de Fútbol Infantil «Los Cuyanitos”, por el valor educativo, social y deportivo añadido a nuestro Departamento (Bloque PJ).

6) Declarar de Interés Municipal, el Evento Deportivo Denominado “Triatlón Los Reyunos”, a realizarse el día domingo 30 de noviembre en el paraje Los Reyunos (Bloque UCR-FCM).

7) Expediente caratulado «Secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, s/Remate Público».

8) Colóquese una placa conmemorativa en el interior del recinto del Honorable Concejo Deliberante de San Rafael y otra en la Villa 25 de Mayo, sitio histórico donde en 1876 se realizó la primera reunión del Concejo entre los vecinos, ambas alusivas al 150º Aniversario de la creación del primer Concejo Deliberante.

Comentarios

comentarios