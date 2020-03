Cuarentena Día 2: Cinco positivos en Mendoza, audios con información falsa, un policía detenido y cambio en el horario de los comercios

CUARENTENA DÍA 2

CUADRO DE SITUACIÓN (22:45 hs)

CINCO INFECTADOS

Una niña que llegó de Brasil, a la provincia el 16 de marzo y se encuentra internada desde el día 17 de marzo (Hospital Español, de Mza)

Un hombre de 50 años, que arribó a la provincia el 16 de marzo y se encuentran internado desde el 18 de marzo, procedente de Brasil (Hospital Central).

Un hombre de 34 años que llegó a la provincia el 16 de marzo y se encuentra internado desde el día 18 de marzo, procedente de Brasil (Hospital Central).

Una mujer de 73 años, mamá de un mendocino que vive en Brasil y dio positivo de Covid-19 internada desde el 18 de marzo (Hospital Central).

Se suma también la mujer de 62 años, procedente de Italia, de la cual diéramos información esta tarde (Hospital Español).

IMPORTANTE: Ya se los advertimos, pero se los volvemos a repetir:

NO CREAN EN AUDIOS DE WHATSAPP, Y NO COLABORE CON FOMENTAR EL PÁNICO REENVIANDOLOS, YA QUE LA MAYORÍA SON FALSOS Y DE CONTENIDO CUASI APOCALÍPTICO.

TAMPOCO EN INFORMACIÓN QUE NO PROVENGA DIRECTAMENTE DE ORGANISMOS OFICIALES, O BIEN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN CON TRAYECTORIA PERIODISTICA COMPROBABLE.

Siendo las 22:30 hs, las calles volvieron a quedar desérticas, luego de una jornada con mucho movimiento.

AUDIOS

De los últimos audios viralizados, el único al que se le puede dar crédito es al grabado por el delegado del Ministerio de Salud en el Sur Mendocino, Abel Freidemberg, quien explicó sobre la situación de la paciente sanrafaelina.

El policía que grabó un audio de un minuto y 31 segundos (que se compartió masivamente), fue detenido por personal de la Justicia Federal, por falta a los deberes de funcionario público e Intimidación Social.

DETENCIÓN Y PROCESAMIENTO

Esta tarde salió mucha gente a la calle en San Rafael. La policía instó a las personas a que vuelvan a sus casas, pero ahora TIENE DIRECTIVAS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE DETENER, TRASLADAR A LA COMISARÍA Y PROCESAR a quienes no puedan justificar sus salidas.

SANRAFAELINA AISLADA

Ni bien se conoció la noticia de la primera infectada en Mendoza, que vino de Italia junto a su marido, una empleada de migraciones con domicilio en calle Bertani (Las Paredes) se comunicó con las autoridades porque fue quien la recibió en Mendoza, aunque vale decir que no tuvo contacto estrecho. La sanrafaelina no tiene los síntomas, pero se determinó la activación del protocolo y el aislamiento en su casa por prevención.



CAMBIOS DE HORARIO EN EL COMERCIO A PARTIR DE MAÑANA

Los supermercados, mercados y almacenes de barrio van a poder atender de 10 a 18 hs, de lunes a viernes, y de 10 a 14 hs los sábados y domingos .

. Farmacias y estaciones de servicios horario liberados.

Locales de comidas sólo podrán funcionar como delivery de 10 a 23 hs.



SOBRE LOS 5 CASOS POSITIVOS EN MENDOZA

Para llevar tranquilidad a la población, el virus no es directamente mortal, pues la tasa de mortalidad es menor al 5%.



DENUNCIAS

Para quienes no cumplen la cuarentena, las denuncias se recepcionan en el 911.

NO VIDEOS

Las compañías de telefonía celular y los servicios de internet están COLAPSADOS de tráfico, por lo que se pide a la gente no enviar videos en la medida de lo posible.

