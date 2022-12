DEGENERADO: SIGUIÓ A UNA MENOR Y SE MASTURBÓ FRENTE A ELLA

El hecho ocurrió anoche a las 22:15 hs, en la parada de colectivos de Yrigoyen y Gutiérrez.

El sujeto siguió a una menor de 15 años, que salía de estudiar inglés en un instituto, y se le puso a la par, preguntándole datos personales y si quería tener relaciones sexuales.

La adolescente lo fue ignorando, pero al darse vuelta para mirarlo se encontró con el hombre tocándose los genitales.



Espantada, la menor fue hasta la casa de una tía, en las inmediaciones, y llamó a la policía, que no solo no se presentó en el lugar, sino que también el operador del 911 no le preguntó respecto al aspecto de este depravado.

Fue la madre de la chica quien se vino desde Cuadro Nacional y comenzó a buscar en su auto al sujeto por el centro, quien se manejaba en una bici roja y vestía una camiseta argentina.

Alrededor de la medianoche lo interceptó en la estación de servicios YPF del ACA, lo filmó y le reclamó sobre lo hecho a su hija.

Lejos de negar la situación, el hombre reconoció y pidió disculpas, diciendo que era la primera vez que lo hacía.

Recién allí, y tras llamar varias veces al 911, llegó personal policial que trasladó al malviviente a la Comisaría 32.

Pedimos a quienes ya hayan sido víctimas de este degenerado, nos contacten por privado, ya que son delitos que no suelen denunciarse, por lo que es necesario que se sumen denuncias, a fin que por acumulación de causas vaya preso.

