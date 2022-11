DESASTRE POR LAS HELADAS: DIRIGENTE RADICAL PROPONE QUE SE SUSPENDA LA FIESTA DE LA VENDIMIA

«Teniendo en cuenta la tristeza que genera en los productores ver lo que hicieron las heladas tardías en las fincas locales, no sería descabellado pensar en no realizar el gran evento en San Rafael, o hacer un evento protocolar más austero»



La frase pertenece al Lic. Alejandro Kachurovsky, referente de «Movilización Partidaria UCR San Rafael».

«Sólo el que vivió la perdida de una cosecha de forma directa o indirecta entiende la angustia, el llanto, la frustración y la necesidad de ser acompañado», explicó Kachurovsky, y añadió: «Son absolutamente insuficiente los montos ofrecidos en los créditos propuestos, y de muy difícil acceso… Por eso me temo que mucho no va a cambiar; los productores seguirán regando, angustiados, y lo más grave sin cosecha por dos años».

Finalmente, el dirigente manifestó que «desde nuestro espacio pedimos que viniera el Secretario de Agricultura de la Nación a recorrer las zonas afectadas, porque quienes somos políticos debemos poner los pies en el barro, bajar a tierra, y vuelvo a repetir: no creo que sea momento de festejar, creo que es momento de reflexionar y actuar.

