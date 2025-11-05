DIABETES: TALLER EN EL HTAL. SCHESTAKOW

Mañana jueves 6 de noviembre a las 9 horas, en el Auditorio Central del nosocomio, se realizará un nuevo taller destinado a personas con diabetes.



El encuentro abordará el tema “Salud bucal y otros cuidados”, haciendo hincapié en la importancia de mantener una adecuada higiene oral, el cuidado de los pies y el control de la presión arterial.

La actividad es abierta a toda la comunidad, y con entrada libre.

