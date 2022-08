DOS KAYAKISTAS CASI MUEREN DE HIPOTERMINA

El hecho ocurrió en Los Reyunos, cuando cuatro amigos fueron a hacer Kayak al lago.

A unos 2.000 metros del complejo HIDYN, a dos de ellos se les dio vuelta la embarcación.

Durante 30 minutos estuvieron soportando el rigor de las gélidas aguas del Diamante, mientras los otros dos kayakistas intentaban -sin éxito* rescatarlos.



Fue en ese momento que llegó al lugar una lancha con tres pescadores, quienes -después de esfuerzos denodados- lograron sacarlos del agua.

Los hombres, de unos 30 y 60 años, estaban helados, y una vez en tierra firme aún no recuperaban el calor corporal. Un rato más en el lago, y no hubieran salido convida.

Además de no haber ningún tipo de patrullaje en la zona de organismos de control y seguridad, se suma la imposibilidad de pedir auxilio, ya que no hay señal de celular.

