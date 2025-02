EL CARNAVAL SE CELEBRARÁ DURANTE TRES DÍAS EN LA ROTONDA DEL GAUCHO

Organizado por el municipio, del sábado 1 al lunes 3 de marzo, a partir de las 19, la Rotonda del Gaucho vivirá una explosión de color, ritmo y alegría con entrada libre y gratuita.

Como no podía ser de otra manera, el carnaval reunirá la actuación de las vibrantes comparsas sanrafaelinas, además de shows musicales en vivo y múltiples propuestas para disfrutar en familia o con amigos al aire libre.

Sábado 1: Shows de música tropical

Domingo 2: Se presentarán Los Ángeles de la Comparsa

Lunes 3 Nuevamente Los Ángeles de la Comparsa junto a La Tenorio Candombé y Murga La Surfilada.

Además, la Feria Juventud llegará con los mejores emprendedores sub 30 y múltiples productos de todo tipo.

Tampoco faltará el espacio gastronómico, con *patio de comidas y foodtrucks.

El festejo de carnaval no solo será para mirar y degustar, ya que los integrantes de la Coordinación de Juventud del municipio ofrecerán juegos y premios para los participantes.

El pronóstico carnavalesco anuncia un “torbellino de alegría”, el “rugir de tambores” y una “calurosa” fiesta que no se guarda nada.

La invitación está hecha: tres noches para sacudirse la rutina y sumergirse en una celebración donde hay una sola regla: disfrutar a pleno.

CONVOCATORIA PARA ARTISTAS

Hay que destacar que se encuentra abierta la convocatoria para bandas de cumbia que quieran participar en el certamen. Los interesados pueden inscribirse en https://acortar.link/VkTBf7

Comentarios

comentarios