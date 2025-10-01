EL MUNICIPIO Y EL INTA BRINDARÁN CAPACITACIONES DE HUERTA Y GRANJA EN LOS DISTRITOS

Las huertas y granjas familiares fueron un importante sustento para cientos de familias de las zonas rurales durante muchos años.

La pequeña quintita en el patio, plantines de estación, algunos frutales y la cría de algunos animales eran sustento y alimento.

Con el objetivo de recuperar estas prácticas y valorizar la tarea de quienes aún las sostienen, el INTA Rama Caída y el Municipio de San Rafael brindarán una serie de capacitaciones abiertas a la comunidad.

“Queremos que los vecinos puedan redescubrir el valor de producir alimentos sanos y sostenibles”, explicó la Directora de Distritos, Vanina Cabrera.

La propuesta comenzará este jueves 2 de octubre a las 10 de la mañana en el CIC de Monte Comán y consta de un taller de “capacitación integral” de huerta y granja”.

Se brindarán saberes y técnicas para combinar la tradición rural con herramientas modernas de producción sustentable.

El cronograma continuará el martes 7 en Real del Padre, el jueves 9 en Villa Atuel, el jueves 16 en Las Paredes, el martes 21 en El Sosneado y cerrarán el jueves 23 en El Nihuil.

“Son libres y gratuitas, pensadas para pequeños productores, vecinos y familias que estén interesados en desarrollar estos proyectos”, explicó la funcionaria.

