EL OBISPO DE SAN RAFAEL SE REUNIÓ CON EL PAPA FRANCISCO

Monseñor Fray Carlos María Domínguez contó el encuentro que tuvo ayer con Jorge Bergoglio en el Vaticano.



“En un clima de confianza y cercanía dialogamos sobre la realidad de la Diócesis de San Rafael por más de una hora, en una conversación muy distendida”, expresó el prelado.

“Le he compartido algunos detalles de mi toma de posesión; los encuentros sacerdotales que hemos tenido; la situación de nuestros seminaristas y de la formación inicial; los pasos que vamos dando en la pastoral vocacional y cómo vamos organizando la Diócesis después de un año de ‘sede vacante’”, detalló.

“Me agradeció mucho todo lo que estamos haciendo, y me aseguró su oración por todos nosotros”, agregó el obispo de nuestra diócesis.

CARTA COMPLETA

«Querida comunidad diocesana: Hoy tuve la alegría de ser recibido en audiencia privada por el Santo Padre Francisco, en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico.

En un clima de confianza y cercanía, dialogamos sobre la realidad de la Diócesis de San Rafael por más de una hora, en una conversación muy distendida. Le he compartido algunos detalles de mi toma de posesión; los encuentros sacerdotales que hemos tenido; el clima de tranquilidad que Dios nos está regalando; la situación de nuestros seminaristas y de la formación inicial; los pasos que vamos dando en la pastoral vocacional y cómo vamos organizando la Diócesis después de un año de “sede vacante”. Le agradecí su interés, su cercanía y acompañamiento en mi ministerio episcopal. Me agradeció mucho todo lo que estamos haciendo y me aseguró su oración por todos nosotros. Hablamos de otros temas como su ministerio universal, de la Iglesia en general y del país.

Estar con el Papa es “ver a Pedro” y sentirse confirmado en la fe del Evangelio y en la comunión con toda la Iglesia. Lo vi de muy buen semblante, bien de salud, aunque un poco cansado por el ritmo de audiencias que venía teniendo durante toda la mañana.

Les pido que sigamos acompañando al Santo Padre con nuestro afecto y oración para que el Señor le dé la sabiduría y fortaleza para seguir guiando la barca de Pedro. igan acompañando mi presencia en Roma con sus oraciones.En estos días estoy participando de una reunión de la Orden de Agustinos Recoletos, en la Curia General, y también haré una visita a algunos Dicasterios de la Curia Romana y a la sede de la Conferencia Episcopal Italiana

Le pedí al Papa una bendición especial para todos Uds. que me impartió de corazón, por intercesión de Ntra. Sra. de Luján, Patrona de nuestra patria, en su día.

Rezo por nuestra Diócesis en la tumba de los Apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia y también yo, de corazón, los bendigo paternalmente.

Hasta la vuelta. Un cordial saludo en el Señor»

