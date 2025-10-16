EL PLAN DE ASFALTO RECUPERÓ DECENAS DE CUADRAS EN PUEBLO DIAMANTE

Tras semanas de intenso trabajo el Plan de Asfalto logró recuperar decenas de cuadras en Pueblo Diamante. Las tareas se enmarcan dentro de la propuesta del Municipio de San Rafael para revitalizar carpetas asfálticas que cumplieron su vida útil.

La renovación se ejecutó sobre las calles Beltrán, Maza, Pichincha, Reconquista, Balcarce, Pringles y Bolívar, todas en el cuadrante delimitado por Espínola, Mitre, Bolívar y Alberdi.

Se trata de calles que ya se encontraban asfaltadas, aunque la capa de rodamiento presenta un importante deterioro.

En estos casos, la intervención incluye un bacheo extendido sobre la superficie existente y la colocación de la nueva carpeta. Esto permite mejorar la transitabilidad en arterias muy transitadas de la zona.