ESCÁNDALO POR VIDEO FILTRADO DE LA «EMBAJADORA DE SAN RAFAEL DE LA GANADERÍA»

Se trata de la representante de Ciudad, Cielo Giménez, quien obtuvo el tercer puesto en la elección del sábado.

Alguien se tomó el trabajo de editar un video que subió en la madrugada a Instagram (y que luego borró), y mezclarlo con uno que grabó posteriormente agradeciendo por todo lo vivido en la Fiesta de la Vendimia.



Pero en el primer video habla muy mal, tanto de la Vendimia como de sus compañeras (con palabras irreproducibles e insultos), y hasta se queja porque no sabe nada de ganadería y que tiene que ponerse a estudiar. «Hay que rendir un exámen, por lo que no puedo ganar con mi cara bonita», dijo.

«Lo unico bueno de esta Vendimia es que tego un vestido gratis, que lo vendo por mensaje privado», finalizó diciendo.

Es probable que la Comisión Vendimia tome medidas, y le pida la renuncia al cargo. Recordemos que su misión no solo es representar al departamento en la Fiesta de la Ganadería de Alvear, sino que tiene un sueldo asegurado por un año, mientras dure su «reinado».

Comentarios

comentarios