ESCRACHE VIAL

Ayer al mediodía, el conductor de esta camioneta (AF 709 YN) la subió a la vereda de calle Alsina, a metros de Bombal, se bajó y regresó a los 15 minutos, luego de recoger a su hijo en el Colegio del Carmen.



Literalmente bloqueó el puente de la vivienda, por lo cual su propietaria -que llegó en ese momento- no pudo meter el coche al garage, gracias a la acción de este sujeto.

Volvieron las clases y retornaron los pésimos comportamientos viales, del «estaciono donde me da la gana».

Ni hablar de quienes lo hacen en doble y triple fila para dejar o retirar a sus niños.

Esas horas las calles son tierra de nadie, frente y alrededor de las escuelas.

Policía Vial no da abasto y tampoco trabaja bien… las autoridades de los establecimientos se lavan las manos… y el poder político no propone ni trae soluciones.

