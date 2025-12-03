ESCRUCHE Y CHOQUE

ESCRUCHE

Malvivientes rompieron la puerta del patio trasero de una vivienda de calle Línea Ancha y Calle 2, y del interior se llevaron un Smart de 55”, un televisor de 43”, una licuadora y una multiprocesadora.

CHOQUE DE MOTOS EN REAL DEL PADRE

Fue en la esquina de Misiones y Entre Ríos, entre una Zanella 110 cc y una Corven Energy 110 cc. Real del Padre de San Rafael.

El conductor de la Zanella, de 24 años, presentó fractura facial con herida cortante en oreja y contusión pulmonar; y la conductora de la Corven, de 17 años, politraumatismos leves.

