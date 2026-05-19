ESTA MAÑANA: DOS MOTOCILISTAS HERIDOS Y UN AUTO INCRUSTADO CONTRA UNA CASA 19 mayo, 2026 En la esquina de Chile y Castelli. Un auto Hyundai, al mando de una mujer de 29 años, circulaba por Chile al oeste, mientras que la moto por Castelli al norte. Tras la colisiòn, el coche terminó subiéndose a la vereda e impactando contra la pared de una casa. La automovilista fue trasladada al Htal. Schestakow de manera preventiva, ya que está cursando un embarazo de 19 semanas. En cuanto al conductor de la moto (40) sufrió *traumatismo, mientras su acompañante (36) politraumatismos y fractura de brazo derecho.