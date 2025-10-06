FALLECIMIENTOS

-Sra. TRINIDAD GLADYS SOSA de BAIGORRIA (75) de Ciudad / Sus restos son velados el Casa Codó hasta las 17 hs / Inhumación en cementerio Central.

-Sra. MARÍA ELENA ARANIVA de CLAROS (77) de Ciudad / Sus restos son velados en cochería Rosato / Posterior cremación.

-Sra. PILAR ISABEL ARAYA, viuda de GUZMAN (67) de Cuadro Nacional / Sus restos fueron depositados en cochería Decarre hasta las 18 hs / Sepultura en cementerio de Villa Atuel.

-Sra. MARIA INES TERESA CUNIETTI, viuda de FURLAN (82) de Ciudad / Sus restos fueron trasladados desde Mza a nuestra Ciudad y depositados en cochería Rosato / Sepultura en cementerio de El Chañaral.

