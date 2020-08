FUNCIONARIOS HABLARON SOBRE LOS CASOS DE COVID POSITIVO EN EL SUR

En una extensa conferencia de prensa, el Dr. Abel Freidemberg, el Dr. José Muñoz, y la Dra. Virginia Bravo, dieron una amplia explicación sobre como se viene trabajando con el Laboratorio de COVID 19, y todo lo que rodea a la pandemia en el Sur mendocino.

RESPIRADORES

El Dr. Freidemberg destacó que cuando asumió en su cargo había 7 respiradores en el Htal. Schestakow, y que actualmente hay 35, más seis que acaban de donar empresarios de San Rafael, lo que totalizan 41 respiradores.

INTERNADOS CON CORONAVIRUS

La Dra. Bravo informó que actualmente hay 10 pacientes internados en el hospital, más uno que viene en camino, que es mayor de 60 años con morbilidades asociadas. También informó que hay un paciente internado en terapia intensiva en estado crítico.

Además, se encuentran aislados 14 pacientes sospechosos, a la espera de ser hisopados.

SOBRE LOS PRESUNTOS “FALSOS POSITIVOS”

El Dr. Muñoz dijo que no existe la contaminación, y resaltó que “los casos informados como positivos, son positivos”, pero explicó que no es blanco ni negro, y que hay varios tonos de grises. Y cuando se está más cerca del negro, que es el positivo absoluto, se informa positivo. Asimismo, agregó que a los no concluyentes se los rehisopó a las 48 horas, y sabemos que algunos de ellos dieron negativo, como el personal de salud de Clínica Ciudad.

Vale decir que ante lo confusa que resulta esta información, concejales del PJ realizaron un pedido de informe, que daremos a conocer en un próximo #ALERTA.

HISOPADOS

Hasta ayer el Laboratorio del Htal. Schestakow analizó 2240 determinaciones, de las cuales 1725 que pertenecen a San Rafael.

CAPACIDAD INSTALADA

Freidemberg pidió celebrar las inversiones que se hicieron en el hospital a partir de la pandemia, como el laboratorio de biología molecular, que hoy está dedicado a la pandemia, pero que sirve para otras enfermedades.

CUARENTENA

En cuanto a quienes tuvieron contacto estrecho con pacientes positivos, y aunque dieron negativo el hisopado, deben seguir en cuarentena 14 días.

