HOY Y MAÑANA NEVARÍA EN LAS LEÑAS

Por fin volverá a nevar, según lo prevén varios pronósticos.

Les recordamos que prácticamente no hay nieve, y que la única pista habilitada es Marte, generando un «colapso» en ese medio de elevación.



El problema no es solo por los esquiadores que se van antes, o que directamente deciden no venir, sino porque el nivel de precipitaciones nívea ha sido bajísimo, estirando aún más la crisis hídrica para este año y el que viene.

La imagen es de hace un rato, donde solo se ve nieve en la pared de una montaña a la que no le da el sol.

