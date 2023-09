JEFES DE INVESTIGACIONES DE ZONA SUR RECONOCIDOS EN MENDOZA

Rodolfo Suarez encabezó el acto de conmemoración del 125 aniversario de la creación de la Dirección de Investigaciones, que se realizó en el Salón de Actos del Ministerio Público Fiscal de Mza.



Funcionarios judiciales y del Ejecutivo destacaron la labor de la repartición, y la importancia en el esclarecimiento de infinidad de ilícitos.

En la imagen (de izquierda a derecha) Sub Crio. Silvio Cicala (Jefe Delitos contra la Propiedad Zona Sur); Sub Crio. Sergio Galdames (Jefe de Upana Zona Sur); Sub Crio. Silverio Barrera (Jefe de PDI San Rafael); Sub Crio. Roberto Rubio (Jefe de PDI Gral Alvear); Crio. Sergio Sosa (Jefe del Departamento Investigaciones Zona Sur); Sub Crio. Dario Coria (Jefe de PCN Narcotrafico Zona Sur); y Sub Crio. Marcelo Rosalez (Jefe de Policía Científica Zona Sur).

