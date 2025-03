JUICIO MUERTE DE SIVIA CHAVEZ: SEGUNDO DÍA DE TESTIMONIOS

Esta mañana en el Centro de Congresos hubo una nueva ronda de testigos, y en la tarde habrá más, hasta completar la nómina de 40, previstos para el jueves.

Aclaramos a nuestros lectores que nos preguntaron, que NO SON TELEVISADOS LOS TESTIMONIOS, sólo ayer el inicio del debate, y el viernes los alegatos y la sentencia.

VECINO

Este testigo ingresó a la casa de la víctima junto a la hermana de Silvia: “Ella entró filmando, y me llamó la atención que había botellas de licor en la cocina y en el comedor, unas diez botellas. Antes de eso, yo había visto a Silvia porque me trajo un control remoto para arreglar. Luego su marido fue a mi casa a preguntar si la había visto, le dije que no. Fuimos hasta la casa con este señor, vimos luces prendidas, la llamé por teléfono y no atendía”, dijo el hombre. Indagado por la defensa de Albornoz, el testigo recordó un episodio en la que Silvia Chávez “llamó avisando que se había envenenado o había tomado pastillas. Yo avisé y de ese episodio luego se ocupó su marido”. Luego manifestó no tener conocimiento de que Silvia Chávez alquilaba el departamento ubicado en el patio de su casa.

MUJER POLICÍA

Participó en las primeras medidas que se tomaron tras conocerse la desaparición de la mujer: “Se presentó la cuñada de la señora Chávez consultando si se había tomado alguna medida respecto a la búsqueda. Nos desplazamos al domicilio con personal de científica e investigaciones en búsqueda de indicios. Entramos con las llaves que le secuestramos a una hermana de la señora”, relató la efectivo policial.

JEFE DE LA POLICÍA CIENTÍFICA ZONA SUR

Explicó que se buscaron rastros o indicios de criminalidad y que “se intervino el 1 de noviembre de 2022”. “Nos fuimos dando cuenta de que no se trataba de un escenario típico, había un orden normal y se notaba que había sido modificado, con signos de limpieza en el piso y en una pared”, detalló y luego explicó -apoyado en imágenes tomadas en la medida- que se encontraron palas y rastrillos en el patio. Luego contó que se levantaron huellas con luminol y se levantaron muestras “de lo que parecían sálpicaduras en una pared”.

EXPERTO DE POLICÍA CIENTÍFICA

Mostró y detalló el registro audiovisual que se tomó de la casa de Chávez, hace algunos días atrás, con el estado actual del domicilio y lo comparó con un registro fotográfico tomado durante las primeras de unas diez visitas que hicieron al domicilio. “Si este fue el lugar de un hecho, ha sido limpiado. Tanto el departamento como la casa se encontraban limpios. No pareció que la mujer se hubiese llevado efectos personales para irse a algún lugar ni signos de violencia”, concluyó el perito.

COMISARIO DE LA 8VA

Inició la investigación por pedido de paradero, y contó que las tareas para dar con Silvia Chávez iniciaron en noviembre de 2022. “Empezamos el día 2, con familiares de la señora y allanamientos; secuestramos celulares y computadoras. Entrevistamos vecinos y pedimos cámaras de seguridad. Siempre resguardando los lugares en donde trabajábamos porque nos acompañaba personal de canes en búsqueda de huesos humanos”, relató. En un domicilio en donde estaba Carina Domínguez (imputada) reconocimos dos ventanas que faltaban la casa de Chávez. / Sobre las hipótesis que se manejaron, este efectivo policial señaló: “algunas líneas de investigación fueron tomando más fuerza. Las más débiles eran las de un robo y aquellas que señalaban que se hubiera ido. Las hipótesis más fuertes que teníamos eran sobre los inquilinos. Era imposible que ellos no notaran la ausencia de la señora desde julio del 2022, hasta septiembre, que fue hasta cuando se quedaron en el departamento”, dijo.

POLICÍA DE LA UNIDAD INVESTIGATIVA

Contó que en allanamientos realizados en el domicilio de Albornoz y Domínguez (imputados) hallaron elementos que pertenecían a Silvia Chávez. “Los reconocimos porque en los videos que había filmado la hermana de Chávez, aparecían”. El jurado popular pudo observar una pileta de lona que el testigo reconoció en la misma sala de debate.

TASADORA INMOBILIARIA

Dijo que conoció a Silvia Chávez al llegar a su oficina porque necesitaba dividir una vivienda como herencia con una hermana. “Fuimos al lugar y la casa estaba en muy buen estado. Tomé fotografías del lugar” explicó. La fiscalía exhibió esas fotografías tomadas por la tasadora en las que se vieron un par de ventanas nuevas. “La señora me dijo que quería hacer unos cambios y que por eso estaban esas ventanas sin colocar dentro de la casa”, explicó.

