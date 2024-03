JUICIO POR LA MUERTE DE KEVIN GONZÁLEZ: ¿QUÉ DECLARÓ LA POLICÍA IMPUTADA

En el Centro de Congresos se desarrolló el juicio por jurado contra la auxiliar Nadia Verdugo, imputada por homicidio simple agravado por uso de arma de fuego.



Tras los alegatos preliminares del fiscal Víctor Giambastiani, del abogado querellante, Daniel Sama, y de su abogada defensora, María de los Ángeles Hidalgo, la mujer tuvo que hacer una pausa debido a su mal estado emocional.

«Fuimos 4 o 5 móviles respondiendo al llamado del CEO. El video en el que dicen que me bajo «como una loca a los disparos» es porque me estaban disparando desde el interior de la plaza… Dicen que no teníamos ni un rasguño, y debo dar gracias a Dios por eso. Yo no salí a matar a nadie esa noche, y me duele, y lo siento por esa madre que está sufriendo… Lo siento con toda mi alma; desde el comienzo ruego por ella y porque ese chico descanse en paz. Yo no tuve ninguna intención de matarlo», declaró Verdugo ante el jurado y el juez técnico Rodolfo Luque.

El debate continuará con la declaración de 26 testigos, antes de los alegatos de cierre y la sentencia del Jurado.

