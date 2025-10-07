JULIETA SILVA SERÍA CONDENADA A UNOS 10 MESES DE PRISIÓN

Tras un acuerdo entre la defensa y la fiscalía, habrá un juicio abreviado el próximo 22 de octubre, donde Silva se declararía culpable del delito de lesiones leves en perjuicio de su ex pareja Lucas Giménez, a quien habría rasguñado y pegado en el contexto de una discusión.



En tanto, en el proceso que se le sigue por amenazas y privación ilegítima de la libertad quedaría absuelta.

Debido a sus antecedentes, recibiría la pena de menos de un año de prisión, que cumpliría de manera domiciliaria, para poder atender a la hija que tuvo con Giménez.

