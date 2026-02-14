LA CÁMARA DE COMERCIO DE SAN RAFAEL AVALA LA REFORMA LABORAL

En un comunicado, la institución dio a conocer su posición respecto al proyecto de ley que esta semana tuvo media sanción en Senadores.

“Desde hace más de cinco años la entidad viene reclamando una reforma laboral profunda para modernizar el sistema, reducir la litigiosidad, promover empleo formal y devolver competitividad a las empresas, especialmente a las PYMES del interior productivo”, arranca la nota.



“La media sanción representa un avance significativo y un primer paso concreto hacia la normalización del esquema laboral argentino, afectado por rigideces, sobrecostos y distorsiones que perjudican la inversión y el desarrollo”, continúa el comunicado.

Lo que más valora la Cámara es la flexibilización de modalidades de contratación; modificación del cálculo indemnizatorio (actualización por IPC + adicional anual); instrumentación de mecanismos de pago para PYMES mediante el Fondo de Asistencia Laboral (FAL); incorporación del concepto de salario dinámico; adecuación del régimen de jornada laboral mediante banco de horas o esquemas compensatorios; promoción de contratos a tiempo parcial; incentivos fiscales para la formalización del empleo y nuevas contrataciones; creación del Régimen de Incentivos para Medianas Inversiones (RIMI) para estimular la inversión productiva; y reducción de contribuciones patronales para nuevos empleos.

La Cámara entiende que la reforma debe profundizarse. Es indispensable avanzar hacia una verdadera desburocratización del sistema laboral, revisar mecanismos que encarecen artificialmente el costo del empleo formal y eliminar distorsiones como los aportes solidarios obligatorios.

