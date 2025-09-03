LA DIRECCIÓN DE DISTRITOS SUMA HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS DE SUELO NATURAL

Con el objetivo de optimizar la circulación en calles y caminos de suelo natural, el Municipio de San Rafael adquirió tres nuevas niveletas que serán destinadas a la Dirección de Distritos.

El equipamiento permitirá trabajar en las diferentes zonas del departamento de acuerdo a las necesidades que vayan surgiendo. Por ejemplo, el primer operativo se realizó en la zona de Goudge.

“Seguimos incorporando herramientas y maquinarias para los distritos, en este caso algo tan necesario para poder brindar apoyo en la nivelación de calles, callejones, banquinas y espacios públicos”, destacó la directora de Distritos, Vanina Cabrera.