“LA OBRA DEL SIGLO… LA TRAMPA DEL SIGLO”

POR EL DR. RAMIRO SAT* – Mendoza recibirá más de mil millones de dólares para construir Portezuelo del Viento, o como se le ha llamado “la Obra del Siglo”.

El dinero recibido es para comenzar con la primera etapa de iniciación, luego de años de discusión, de proyectos, factibilidad de la obra, impacto ambiental, etc.

Y es recién ahora que aparecen voces de políticos, hombres de derecho y opiniones en redes sociales que hablan de la duración de la obra, la poca o nada viabilidad de la misma, y en especial -como consecuencia- la “necesidad” de desviar los fondos recibidos (reitero más de mil millones de dólares) para destinarlos a otras obras menores, a concretar en la Provincia, en menor tiempo y con mayores ventajas para los Mendocinos.

Mi humilde opinión, no está dirigida a determinar si es factible y/o conveniente concretar “la obra del siglo”, sino a evitar que los fondos recibidos para realizar una obra que beneficiaría directamente a los Departamentos del Sur (Malargüe, San Rafael, y General Alvear), se esfumen en obras para la Capital y el Gran Mendoza, agrandando la diferencia que durante años observamos, entre los adelantos que se concretan en el Norte de la Provincia, y las que se han concretado en el Sur.

Considero que el dinero recibido pertenece y se ha enviado por la Nación para favorecer al Sur de la Provincia, con una obra que desde su inicio daría trabajo a cientos de obreros, técnicos, proveedores, etc.

No es mi intención (reitero) entrar en cuestiones técnicas que desconozco, sino despertar la conciencia de los sureños, sobre la necesidad de que los gobernantes de los tres Departamentos del Sur, se unan para exigir , en caso que se decida desviar los fondos , que las obras se hagan en nuestro Sur (paso Las Leñas; Ruta 40, desde Bardas Blancas hasta el río Barrancas; ruta de Alvear a Neuquén y a Malargüe, que se encuentran en estado precario; el acueducto Monte Coman La Horqueta, cuyo financiamiento se cayó cuando estaba a punto de comenzar; la doble vía de General Alvear hasta Tunuyán, o por lo menos hasta San Rafael; y/o toda obra que los Gobernantes de los tres Departamentos acuerden).

De no ser así, los más de mil millones de dólares, como lo hemos visto durante años , los veremos reflejados en mejoramientos para los Mendocinos en obras como Potrerillos, accesos a la Capital, Peatonales, Paso Libertador (que año a año demuestra que no es viable para transportes de carga) y -en definitiva- los dólares desaparecerán, o en el mejor de los casos se nos destinaran unos pocos millones para el Parque Eólico de El Sosneado.

Nuestros gobernantes, por encima de las diferencias partidarias, deben unirse para que el sur deje de ser el patio trasero de la Provincia.

*Ramiro Oscar Sat – Abogado – DNI 24372395

Comentarios

comentarios