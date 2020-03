Lamentable saldo de la tormenta de anoche

11:45 – El viento y la granizada de anoche, que afectó especialmente a Las Paredes y El Cerrito, dejó muchos árboles y ramas caídas en distintos sectores, por lo que cuadrillas de Defensa Civil salieron para levantarlos de las calles.

Se registraron cortes de luz, algunos de los cuales se mantienen aún, y vale decir que personal de Edemsa trabaja para reestablecerles el servicio a los damnificados.

La peor noticias la tuvieron los finqueros que en dichos distritos no tenían tela en las vides, y que aún no había realizado la cosecha, pues el tamaño de la piedra fue mediano, y destruyó todo tipo de plantaciones no protegidas.

