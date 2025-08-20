LAS PAREDES CONMEMORÓ SU 204 ANIVERSARIO EN COLONIA IACCARINI

El distrito de Las Paredes conmemoró su 204 aniversario con un acto realizado en la plaza Clotilde Morales de Colonia Iaccarini.

Se trata del segundo distrito más antiguo del sur mendocino ya que sus primeros pobladores se asentaron en la zona en 1821.

El acto, que suele llevarse a cabo en Capitán Montoya, esta vez se mudó hasta las afueras del distrito para que cada paraje pueda tener la celebración en su sector.

Durante el acto hubo presentaciones de danzas, artesanos y reconocimiento a vecinos paredinos destacados.

“San Rafael es un departamento extenso y queremos estar presente en cada rincón junto a nuestros vecinos. La plaza donde estamos hoy celebrando es un ejemplo de eso, fruto del trabajo conjunto entre vecinos y estado”, destacó el Secretario de Gobierno, Paulo Campi.

Mientras tanto, la delegada de Las Paredes, Flavia Padilla remarcó que “hoy agradecemos el acompañamiento de los vecinos, ya que con ellos podemos trabajar con los diferentes proyectos y programas que tiene el municipio”.

Finalmente, la titular de la Unión Vecinal, Norma Osorio, indicó que “estamos muy contentos de celebrar el aniversario del distrito aquí en Colonia Iaccarini, en nuestra plaza y con nuestro Salón de Usos Múltiples que pudimos recuperar y tenemos muchas actividades”.

Comentarios

comentarios