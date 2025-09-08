MÁS DE 25 MIL NIÑOS SANRAFAELINOS EN 47 FESTEJOS DE LAS ESTACIONES INFANTILES

Este fin de semana llega a su fin una nueva edición de las Estaciones Infantiles, festejos para los más pequeños que recorrieron “de punta a punta” el departamento.
Durante sábado y domingo será el “cierre” de las actividades que ya alcanzaron a más de 25 mil chicos sanrafaelinos.
El programa busca generar espacios de celebración por el Día del Niño junto a familias y comunidad. Las propuestas iniciaron el pasado 2 de agosto y -en total- son 47 celebraciones entre barrios de Ciudad y parajes de todos los distritos.
La oferta incluye juegos, circo, magia, títeres y muchos espectáculos infantiles. También se sumaron a participar diferentes áreas del Municipio con actividades deportivas, recreativas, saludables, sorteos, premios, chocolate y más.
“Transitamos todo San Rafael brindando un espacio para que todos los chicos y las familias del departamento lo puedan disfrutar”, destacó el Director de Cultura, Marcelo Guajardo.
La “última fecha” tendrá lugar el sábado en Las Malvinas (Club El Escorial), Bº Cristiano (Parque Perón), Plaza Gauchos de Güemes (Esquiú y Castelli) y el domingo Cuadro Nacional (Cancha de Hockey) y La Llave (Parque del Sol).