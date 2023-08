MÓVIL SIN IDENTIFICACIÓN

Sabemos que buena parte del parque automotor policial se encuentra en malas condiciones, producto de su permanente uso y del ataque de malvivientes.



Nos encontramos en la ruta con esta camioneta sin patente, cosa que entendemos porque ante su perdida o destrucción el trámite es engorroso. Lo que no podemos justificar es que no tenga ningún tipo de identificación en su parte trasera, como el número de móvil, ya que ante un posible siniestro y fuga del conductor (cosa que ya ha pasado), la víctima no tiene a quien reclamarle.

Comentarios

comentarios