MUERTE DE PAMELA FONSECA: NO FUE FEMICIDIO

Así lo entiende hasta el momento el Ministerio Público Fiscal.

Ayer formalizó la imputación contra el Sr. Jonathan Castro González por homicidio culposo agravado por manejo imprudente, tener alcohol en sangre, y por darse a la fuga.

Este encuadre penal impone penas de entre 3 y 6 años de prisión.



La investigación, en forma conjunta por el Fiscal de Violencia de Género, Mauricio Romano, y por el Jefe de Fiscales, Víctor Giambastiani, no han encontrado a prima fascie registros fílmicos visuales, declaraciones testimoniales, y/u otras pericias que lleven a la certeza de que se trató de un homicidio intencional, lo que no significa que pueda cambiar la carárula, si es que se suman nuevos elementos a la causa.

En cuanto a la ex pareja de la víctima, continúa detenido, y en los próximos días se determinará si recupera o no la libertad.

NI UNA MENOS

Esta tarde apareció colgada frente al municipio una bandera con la leyenda «Vivas nos queremos», seguramente instalada por algún colectivo de mujeres de nuestro medio, en referencia a este caso.

Comentarios

comentarios