MUERTE DE SILVIA CHÁVEZ: TERCERA JORNADA

Esta mañana el Juez Técnico, Julio Bittar, ordenó este miércoles la reproducción de audios aportados por las partes, ante el jurado popular que deberá decidir sobre la responsabilidad penal de Carina Domínguez y Mauricio Albornoz, imputados por homicidio simple. Además, hubo varios testimonios:

EX EMPLEADORA DE LA IMPUTADA

En su casa, Domínguez se desempeñó varios años como mucama: “Trabajó veinte años en mi casa, y entablamos una relación de amistad; ella tiene todo el afecto de mi familia. Sé que tiene nueve hijos y siempre fue muy dedicada a ellos. Trabajaba todos los días, en diferentes horarios. A veces, iba a trabajar con su hijo más chico, de unos cinco años. Recuerdo que en una oportunidad tuvo una lesión en la pierna. Siempre fue una persona muy servicial; prácticamente crió a mis hijas”, dijo la testigo. La mujer dijo no conocer a Albornoz (pareja de Domínguez) y, sobre la desaparición de Silvia Chávez dijo: “sólo me contó que la habían citado por la causa”.

SOBRINO DE LA ENFERMERA

Desde la ciudad de Río Cuarto, declaró un sobrino de la víctima. “Con mi tía Silvia hablábamos una vez a la semana; tenía muy buena relación con ella, era mi madrina. Antes de la cuarentena, mi tía viajó a Río Cuarto y esa fue la última vez que vino. Y en una de las últimas comunicaciones que tuvimos recuerdo que me comentó que tenía unas ventanas o unas puertas ventanas para mandarme para una vivienda que estaba construyendo. Ella había comentado sus intenciones de venirse a vivir a Río Cuarto, pero no lo tenía muy definido”, declaró.

PSICÓLOGA

Una profesional del Cuerpo Médico Forense dio a conocer las pericias psicológicas realizadas durante tres entrevistas realizadas a Carina Domínguez. “Observamos que no hay cuadros psicopatológicos, ni enfermedades mentales. Hay indicadores de impulsividad y agresividad en Domínguez. Hay un estilo de tipo evasivo, tensiones de su mundo interno que también impactan en el afuera. El control racional de los impulsos se ve disminuido”, especificó la psicóloga.

Respecto a la información que pudo recabar esta testigo en el vínculo de pareja, la testigo señaló: “Hay una tendencia a reaccionar con agresividad la resolución de conflictos de pareja. Si bien al principio se mostró colaborativa, cuando se profundizó sobre los vínculos de pareja y con sus hijos comenzó a actuar de forma evasiva y acusó falta de memoria. No encontramos elementos de una posible fabulación en su discurso. Al avanzar la entrevista pudo detallar algunas peleas con su pareja, las ubicó en tiempo y espacio y de forma espontánea. No advertimos indicadores que Domínguez estuviera siendo víctima de un círculo de violencia; el vínculo de pareja era simétrico”.

OTRO PSICÓLOGO

También del Cuerpo Médico Forense, que dio a conocer las conclusiones respecto a rasgos de personalidad de Mauricio Albornoz: “Detectamos patrones de reacción impulsiva y paso a la acción frente a situaciones de estrés. En su historia clínica ya había antecedentes de patrón de comportamiento”, comenzó relatando el perito. Tiene una tendencia a actuar antes de pensar; reacciona a determinados estímulos de una manera poco reflexiva con posibilidades de daño hacia los demás y sin sentimiento de culpa. Este tipo de tendencias antisociales indican que difícilmente experimenten cambios o mejorías; no aprenden de su propia experiencia”, detalló el experto.

TESTIGO ESPONTÁNEA

Una mujer que se presentó a declarar, dijo que Silvia Chávez concurría a sus clases de tejido. “La última vez que asistió fue el 14 de julio de 2022; para el 20 de julio teníamos una actividad especial preparada para el Día del Amigo, ella había dicho que asistiría, pero no lo hizo”.

ESCUCHAS

Uno de los audios aportados por la defensa, que dan cuenta de conversaciones telefónicas entre los imputados, fue reproducido esta mañana ante el jurado.

