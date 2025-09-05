OPERATIVOS PARA AYUDAR A ADULTOS MAYORES A LOGRAR LA EXIMICIÓN DE TASAS MUNICIPALES

Con el objetivo de que todos los «abuelos» puedan acceder al beneficio, comenzó un programa itinerante en barrios y distritos.

El primer punto fue en el espacio El Taller de Suipacha y Emilio Civit, donde decenas de vecinos se acercaron a consultar e inscribirse al beneficio que -hace más de 20 años- ofrece el Municipio para jubilados y pensionados.

Actualmente hay 6.000 personas adheridas a la eximición en todo el departamento.



“Es una forma de acercar la oficina a los barrios y distritos para que los adultos mayores no tengan que trasladarse a hacer el trámite hasta el centro”, explicó el Supervisor del Adulto Mayor, Cristian Escudero.

Los operativos territoriales continuarán durante las próximas semanas visitando cada punto del departamento. Los próximos destinos son el barrio Cruz del Sur y Rama Caída.

EL BENEFICIO

Los requisitos para acceder al descuento incluyen tener una propiedad única y ser residente en ella.

Quienes cobren un haber jubilatorio mínimo en el grupo familiar pueden obtener un descuento de hasta el 100%, mientas que aquellos que sumen 2 haberes mínimos pueden conseguir una bonificación del 50%.

Se debe presentar las fotocopias de DNI, boleto de tasas municipales, recibo de sueldo del grupo familiar, escritura (boleto de compra venta o acreditación de vínculo con la propiedad). Si es necesario, copias del acta de matrimonio, certificados de defunción o discapacidad.

Además de los operativos itinerantes, el trámite se puede hacer en la Supervisión del Adulto Mayor, ubicada en Saavedra 273, de lunes a viernes en horario de 7 a 13.

