En el paraje «Chilecito».



Se trata de un coche de Buttini, al cual una piedra le rompió una ventanilla.

Por fortuna, no había nadie sentado en esa butaca, ya que hubiera resultado herido.

Las empresas de transporte YA NO TOLERAN MÁS ESTA SITUACIÓN, y desde el Gobierno no hay respuesta alguna a esta problemática que afecta a colectivos de corta, media y larga distancia.

Comentarios

comentarios