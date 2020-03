«Periodista» ladrona: Robo y escándalo en el Concejo Deliberante

Una colega del diario digital “Minuto Ya” sufrió esta mañana el robo de su grabador, tras cubrir unas distinciones que entregó el Concejo Deliberante.

Desesperadamente comenzó a buscar el aparato, con la ayuda de otros periodistas y personal del Concejo, hasta que alguien le dijo que había visto como una mujer le abrió su mochila y algo le sacó del interior.

La sindicada era una señora que llevaba una remera con la leyenda «Radio Primavera de Cuadro Benegas», la que fue recriminada por nuestra colega, quien le preguntó si ella «por error» había tomado el grabador.

Lejos de reconocer su culpabilidad, Sandra Rodriguez (así fue identificada), comenzó a decirle que ella no era ninguna ladrona, y que hablaría con los concejales para que no la dejen entrar más al edificio, etc, como sacando una chapa de la cual carece.

Al mismo tiempo, una comisión policial se hizo presente, y tuvo que sacar a Dominguez del despacho del concejal Pablo Zapata, donde entró y se recluyó.

Finalmente al requisarla, una efectivo encontró el grabador en la cartera de la mujer, que en estos momentos se encuentra detenida en un calabozo de la Comisaría 32.

