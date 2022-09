¿POR QUÉ EL INTENDENTE NO ACOMPAÑÓ AL GOBERNADOR EN LA INAUGURACIÓN DEL RESERVORIO DE RAMA CAÍDA?

HOY SAN RAFAEL quiso saber por qué Emir Félix no asistió al acto que tuvo lugar ayer en el Canal Vila.



Es por ello que nos comunicamos con el Ejecutivo para saber el motivo, y la respuesta fue categórica: “Es que nunca lo invitaron al intendente”.

Además, nuestra fuente allegada al jefe comunal, agregó: “Hace 333 días que Rodolfo Suárez no pisaba San Rafael, y cuando viene, omite invitarlo a acompañarlo a sus actividades”.

Por su parte, el Gobernador se “justificó” por no haber venido a nuestro departamento en prácticamente un año: «No vine para no hacer política mientras él estaba internado».

Por lo visto, la grieta está más presente que nunca.

