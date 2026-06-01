RECORDAMOS NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL INVIERNO

La Municipalidad de San Rafael informa que, desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, el horario de atención al público será de 8:00 a 13:00 horas.



La medida se implementa en el marco de la temporada invernal con el objetivo de optimizar recursos y garantizar mejores condiciones de seguridad para trabajadores municipales y contribuyentes, evitando la circulación y permanencia en horarios de bajas temperaturas y escasa luz natural.

Esta adecuación horaria no afectará la prestación de los servicios municipales, especialmente aquellos considerados esenciales, que continuarán funcionando con normalidad.

Comentarios

comentarios