RECORDAMOS NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN MUNICIPAL DURANTE EL INVIERNO homepage Inf. General 1 junio, 2026 La Municipalidad de San Rafael informa que, desde el 1 de junio y hasta el 31 de agosto, el horario de atención al público será de 8:00 a 13:00 horas. La medida se implementa en el marco de la temporada invernal con el objetivo de optimizar recursos y garantizar mejores condiciones de seguridad para trabajadores municipales y contribuyentes, evitando la circulación y permanencia en horarios de bajas temperaturas y escasa luz natural. Esta adecuación horaria no afectará la prestación de los servicios municipales, especialmente aquellos considerados esenciales, que continuarán funcionando con normalidad. Comentarios comentarios