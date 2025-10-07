REINA Y REY DEL ADULTO MAYOR: “VENGAN A PARTICIPAR Y DISFRUTAR DE LA FIESTA DEPARTAMENTAL”

Miguel Ángel Luchessi y Lidia Haide Tkachuk son el Rey y la Reina del Adulto Mayor, quienes se preparan para entregar sus atributos a sus sucesores este sábado en la Fiesta Departamental que se realizará en el Club Huracán.

La propuesta, organizada por la Supervisión del Adulto Mayor de la Municipalidad, congrega a más de 1000 personas pertenecientes a diferentes centros de jubilados y asociaciones de todo el departamento.

“Es un día hermoso donde invitamos a todos los adultos mayores a participar”, destaca Lidia quien cuenta que “es un almuerzo a la canasta se hacen concursos de la mejor mesa, la más colorida, la mejor torta. Además, mucho baile, movimiento y compartir, para los que se sientan solos o aburridos que hagan contacto y vengan a disfrutar”-

Sobre su experiencia como representante Lidia indicó que “quedé sorprendida porque hacemos contacto con mucha gente y compartimos experiencias muy lindas”.

Por su parte, Miguel remarcó que “fueron muchas experiencias, eventos, estuvimos con reyes y reinas, viajamos a otros departamentos y generamos muchas amistades. A todos los que dudan les digo que se animen, que se arrimen y participen en los centros de jubilados e instituciones deportivas”.

EL CRONOGRAMA

La fiesta será el sábado desde las 9.30 de la mañana en el Club Huracán. Al inicio se presentarán las delegaciones y se realizará un acto de apertura con la actuación de Eduardo Martínez.

Luego se presentarán los candidatos a Rey y Reina Departamental, habrá actividades y sketchs de cada uno de los centros. Para las 12.30 será el almuerzo a la canasta, para luego galardonar la mejor mesa y torta.

Para las 13.30 se presentará “De Mi Tierra Dúo” y a las 15 la elección y coronación de los nuevos soberanos. Para el cierre, previsto a las 16.30, habrá un cierre con show musical sorpresa.

