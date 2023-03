SAN RAFAEL SE QUEDA SIN GUARDAPARQUES

Ayer fue el último día de trabajo del único Guardaparques Municipal, Jorge Rueda, quien desde el 2003 tiene a cargo la custodia de Valle Grande.



Llegó a tener 16 personas a cargo, pero fueron renunciando o trasladados a otras dependencias, al punto que quedó solo en la repartición.

En estos 20 años tuvo que soportar todo tipo de contestaciones y agresiones, cada vez que se acercaba a los acampantes para pedirles que *no prendan fuego, no pinten las rocas, y no destruyan o roben la flora.

Hoy Jorge se jubila, y su cargo queda acéfalo, pese a que hay una ordenanza vigente.

