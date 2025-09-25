SECUESTRARON GANADO EN REAL DEL PADRE

Efectivos de Policía Rural detuvieron la marcha de un camión que transportaba 71 bovinos con destino al matadero de Maipú.

Según la documentación presentada, 59 eran vaquillonas y 6 novillos, mientras que otra guía de transporte amparaba el traslado de 6 toros. Al inspeccionar la carga, los policías constataron que las marcas a fuego de las vaquillonas y novillos no coincidían con las registradas en las guías, lo que motivó el traslado de 65 bovinos al corral habilitado por Ganadería.

