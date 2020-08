Seguro agrícola: En el Sur se paga más que en el resto de la provincia

El Senador Provincial Mauricio Sat, presentó un Proyecto de Ley mediante el cual, se corrigen desigualdades que perjudican a los productores del Sur Provincial y, por otro lado, se incluyen nuevas valoraciones para cuantificar los daños en las producciones, ya sea por heladas o granizo.



“Desde un inicio, nos opusimos a los cambios introducidos por el Gobierno Provincia, en el Seguro Agrícola, porque no solo implicaba un seguro más caro para los productores del Sur Provincial, sino también los ponía en desventaja frente a potenciales inversiones en el sector, al considerar a San Rafael y General Alvear zona de alto riesgo, atentando de esta forma contra el desarrollo integral y equilibrado de la provincia.”, expresó el legislador sanrafaelino.

“Por otro lado, el sistema tal como hoy está planteado, es obsoleto y no es funcional. Termina siendo un negocio financiero para algunos, y un perjuicio para el productor, porque el reintegro que recibe en caso de pérdida en la producción por contingencia climática, lo hace varios meses después de haber sufrido el daño y con un desfasaje importante en el monto de la compensación, ya que no se tiene en cuenta la inflación o la pérdida real de los ingresos potenciales que deja de percibir el emprendimiento agrícola”, aseveró Sat.

En la actualidad, el costo total del ciclo productivo por hectárea, considerando cosecha manual, estaría por encima de los $130.300 pesos para la uva blanca común y de $126.093 para la uva tinta común, por ejemplo, aunque no existen registros oficiales del Gobierno de Mendoza actualizados en esta área.

Durante la campaña 2019-2020, fue establecida en $20.000 por hectárea de vid o frutales, y en $3.900 por hectárea de hortaliza, o forraje, un valor muy alejado del costo real de producción.

“Lo que proponemos es que haya una actualización de la compensación sobre la prima, al momento de la liquidación. Un productor que hoy paga $1.329/ha termina recibiendo luego de varios meses 20.000 pesos, algo que no se condice con la pérdida real que sufre el productor”, puntualizó el legislador sanrafaelino.

