Suárez puso en «stand by» la nueva ley minera, hasta encontrar consenso social

El Gobernador suspendió la reglamentación de la ley que modificó la 7722 e instó a un debate genuino con la intención de cuidar el agua y generar fuentes de empleo.

“Quiero que todos tengan la posibilidad de mostrar sus argumentos. Vamos a llamar a una mesa de diálogo, esperamos llegar a un acuerdo”, explicó el Gobernador Rodolfo Suarez tras suspender la reglamentación de la Ley 9209, que modificó la 7722.

En conferencia de prensa, el mandatario instó a todos los mendocinos a un debate genuino con la intención de cuidar el agua y generar fuentes de empleo. Además, dejó en claro que “no se hará minería donde el plan de ordenamiento territorial lo prohíba”.

“Garantizar la paz social es el primer deber de un gobernador. Todos sabemos que ha habido hechos de violencia, cortes de rutas, quejas de ciertos sectores, algunos muy violentos. Muchos funcionarios estamos siendo amenazados y queremos evitar que eso pase a mayores”, comenzó Suarez.

Posteriormente recordó: “Durante toda la campaña electoral manifesté claramente que Mendoza tiene un modelo productivo que hace tiempo viene cayendo y que tenemos el 40% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Esto significa que hay mendocinos que no comen y la están pasando muy mal. En la campaña dijimos que íbamos a generar empleo, en aquellos lugares donde había consenso social, con estrictos controles y apostando al desarrollo minero, siempre preservando el agua”.

“Sabemos que estamos viviendo en una época de sequía pero tenemos la visión y el entendimiento de que si esta provincia no genera riquezas, las generaciones futuras van a sufrir las consecuencias. Hoy los avances tecnológicos nos permiten cuidar el medio ambiente. Para ello es necesario ampliar la matriz productiva, mejorando la economía mendocina”, agregó Suarez.

En este sentido, el Gobernador detalló que “el grave problema es el calentamiento global. La única manera de enfriar el planeta 2 grados, tal como piden las organizaciones dedicadas al cuidado ambiental, es a través de las energías limpias y la única forma de llegar a ellas es a través de la minería sustentable. Esto es lo que planteé en la campaña”.

Además, el mandatario puntualizó que “es muy fácil inculcar el miedo y la confusión en la sociedad detrás de las redes sociales cuando en la provincia hay leyes que determinan, a través del ordenamiento territorial, los lugares donde se puede hacer minería” y ejemplificó: “En el Valle de Uco no se puede”.

“Lo que más quiero es cuidar el agua, si no frenamos este cambio climático va a ser tarde para generar inversiones. Es mentira que por minería hay contaminación. Los mendocinos podemos hacer las cosas bien. Es la pobreza de cada uno de los mendocinos lo que me mueve, pero si no hay consenso social, no lo haremos”, aclaró Suarez.

“Un político no solo tiene que tomar decisiones legales sino también legítimas. Esta ley no se aplicará hasta finalizar esta ronda de diálogo. El crecimiento y hacer historia en Mendoza es lo que buscamos. Si no tiene la legitimidad del pueblo, no haré nada en contra del pueblo”, finalizó el Gobernador.

El ministro de Gobierno sostuvo que, “sin reglamentación, la ley no puede producir ningún efecto. Y en esta decisión del Gobernador no hay marcha atrás, sino una instancia más de legitimidad que está planteando el Ejecutivo”.

Víctor Ibáñez indicó que “se convoca a un amplio diálogo sobre la ley para que se tenga conocimiento y todos los sectores y todos los mendocinos puedan saber realmente de qué se trata esta ley, y a partir de ahí se desarrolle el proceso de reglamentación”.

“Con la agenda que se trace, podremos abrir el diálogo tanto con las distintas universidades y sindicatos como también con las iglesias, representantes de asociaciones y demás actores involucrados en esta discusión. En ejercicio de un sistema democrático sano, el Gobernador está convocando a la ciudadanía para debatir. Queremos que todos los que quieran opinar, opinen”, completó el ministro.

