TREMENDO: MÁS DE 70 CERDOS CALCINADOS TRAS EL INCENDIO DE UNA VIVIENDA

Se produjo en una propiedad de calles Luis Rojo y Abete, de Cañada Seca.



Según manifestó el propietario, su hija de 27 años preparaba la merienda cuando el fuego de la cocina alcanzó un nylon cercano, lo que provocó la rápida propagación de las llamas en toda la vivienda.

Las pérdidas fueron totales, y el incendio también afectó un corral contiguo, donde murieron 70 cerdos pequeños.

