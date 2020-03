¡URGENTE!: Se anunció la cuarentena obligatoria a partir de esta medianoche

El presidente acaba de anunciar que *desde esta medianoche, la cuarentena será obligatoria* para casi todos los argentinos, quienes DEBERÁN QUEDARSE EN SUS CASAS.



*EXCEPCIONES (Podrán Circular)*

Integrantes de fuerzas de seguridad / Bomberos / Empleados de servicios públicos y de comercios habilitados para abrir / Médicos y sanitaristas / Periodistas / Trabajadores de la producción de alimentos, de fármacos y del petróleo / Jueces Federales y Provinciales que estén en turno.



RESTO DE LOS CIUDADANOS

– Sólo podrán abandonar el domicilio particular para la compra de productos de primera necesidad o emergencia médica.

– Quienes estén circulando en la vía pública y no puedan justificar algunas de las excepciones, podrán ser detenidos *acusados del delito contra la salud pública*.

– Se cierran todas las fronteras; se limitan al máximo los transportes públicos y habrá retenes en las rutas nacionales y provinciales para frenar la circulación masiva en la Argentina.



*COMERCIOS*

Todos los locales comerciales e instituciones deberán cerrar sus puertas, excepto:

– Supermercados

– Farmacias

– Almacenes / Panaderías / Carnicerías

– Veterinarias

– Estaciones de servicios

– Los hospitales públicos y privados tendrán guardias mínimas para emergencias.



ACTIVIDAD BANCARIA

– Mañana viernes los bancos operarán normalmente.

– No funcionarán jueves, viernes y sábado de la semana que viene.

– Volverían a abrir el lunes 30.

– Se permitirá la circulación de los camiones de caudales para abastecer los cajeros automáticos.



FERIADO ADELANTADO

Se adelanta el feriado del Jueves 2 de Abril al Martes 31 de marzo, y se declara feriado puente el lunes 30 de marzo.



