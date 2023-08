VALLE GRANDE: EL MUNICIPIO DEBERÁ DEMOLER CONSTRUCCIONES ILEGALES

Así lo establece la Fiscalía de Estado de Mendoza sobre las obras que realizó el empresario Ariel Martín de forma ilegal en el paraje turístico, de las que #ALERTA publicó meses atrás.

En el dictamen se acredita la existencia de construcciones irregulares en zonas aluvionales, y le insta al Municipio, como autoridad de aplicación, que disponga la demolición de dichas obras.



“Luego de nuestro pedido de informes de agosto, el municipio activó las inspecciones. A su vez, después de la denuncia de febrero, notificó al profesional a cargo de la obra de cocheras en el kilómetro 28,8 que los trabajos estaban paralizados. Si no hubiésemos denunciado, podrían seguir avanzando con la obra sin problemas”, señaló Francisco Mondotte, quien realizó la denuncia ante el organismo provincial.

Según la Fiscalía de Estado, «se constata que ha habido desmontes, intervenciones no autorizadas en cauces aluvionales, y obras que impiden la circulación de los equipos de hidráulica, además de un gran movimiento de suelos en cerros cercanos, con alteraciones al lugar que representan un severo riesgo en caso de lluvias torrenciales».

“Hoy pedí formalmente al Intendente que avance con urgencia, de no hacerlo está en riesgo la integridad de sanrafaelinos y turistas que visitan el Valle, y que ante un evento climático pueden sufrir las consecuencias de un privado inescrupuloso que avanzó sin permisos ni autorizaciones y al margen de la ley”, finalizó Mondotte.

