Vandalismo contra un colectivo de Iselín

Esta mañana fue apedreado un micro de Autotransportes Iselín, en Córdoba y Chacabuco.

Respecto al hecho, la empresa nos envió el siguiente comunicado:

«Por fortuna no hubo lesionados, pero sí un costo importante para nuestra firma, en reemplazar ese coche en servicio y el costo de los vidrios .

Cómo ha sucedido en otras ocasiones similares, conjuntamente con Transporte de la provincia, desviamos definitivamente las líneas de esos barrios, perjudicando a muchos vecinos que no tienen la culpa. Pero desde nuestro lado, no estamos dispuestos a seguir poniendo en riesgo a pasajeros ni a nuestros conductores».

